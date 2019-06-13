БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе», направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана (KOBIA) Мехман Аббас на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Это поможет создать дополнительные возможности для развития малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Аббас также отметил, что работы по созданию компаний-кластеров близятся к концу. При агентстве создан механизм для налаживания диалога между частным сектором и государством - Общественный совет.

"Около 15 ассоциаций являются членами этого совета. Минимум раз в месяц мы проводим встречи и обсуждаем проблемы, существующие в бизнесе", - сказал он.

Он добавил, что это помогает устранить проблемы и способствует дальнейшему развитию ассоциаций.

Аббас также отметил, что до конца года планируется создать инвестиционный фонд при агентстве и открытие дома МСП.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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