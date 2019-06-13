Разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе»

13 июня 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе», направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Об этом, как сообщает Trend, сказал заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана (KOBIA) Мехман Аббас на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Это поможет создать дополнительные возможности для развития малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Аббас также отметил, что работы по созданию компаний-кластеров близятся к концу. При агентстве создан механизм для налаживания диалога между частным сектором и государством - Общественный совет.

"Около 15 ассоциаций являются членами этого совета. Минимум раз в месяц мы проводим встречи и обсуждаем проблемы, существующие в бизнесе", - сказал он.

Он добавил, что это помогает устранить проблемы и способствует дальнейшему развитию ассоциаций.

Аббас также отметил, что до конца года планируется создать инвестиционный фонд при агентстве и открытие дома МСП.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Реформы в Азербайджане продолжатся
Экономика 14:15
Йоханнес Хан: Ожидаем подписание авиационного соглашения в этом году
Экономика 11:25
Азербайджан продолжает курс на диверсификацию и рост несырьевого экспорта
Экономика 11:12
Шахим Мустафаев: Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе
Экономика 10:46
Стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан
Экономика 10:26
В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)
Экономика 11 июня 19:55
Лента новостей
ОПЕК+ учтет фактор торговых войн при определении уровней добычи в 2019 году
В мире 15:21
Рост продаж автомобилей в Казахстане приблизился к 20%
Бизнес 15:12
США могут предложить Индии истребители F-35
Другие страны 14:51
В Шеки произошло тяжелое ДТП, погибла женщина
Происшествия 14:50
В Азербайджане определен уровень госпошлины для аккредитации образовательных учреждений
Общество 14:41
Возобновится рейс Ростов-Баку
Экономика 14:29
Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане
Происшествия 14:22
Узбекистан освобождает производителей альтернативной энергии от налогов
Энергетика 14:21
Таджикистан возобновит экспорт электроэнергии
Энергетика 14:17