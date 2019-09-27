Объем кредитования банками Азербайджана бизнес структур в 2019 году превысил 2 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев 2019 года объем кредитования азербайджанскими банками бизнес структур составил 2,6 миллиарда манатов. Как передает в пятницу Trend , об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышев, на проходящем сегодня в Баку азербайджано-германском бизнес форуме.

По словам Алышева, банковский сектор Азербайджана постепенно восстанавливается, на что указывает увеличение объема кредитов, предоставленных бизнесу. "Так, если за семь месяцев текущего года азербайджанские банки выдали бизнесу кредитов на 2,6 млрд манатов, то за весь минувший года этот показатель составил 4,3 миллиарда манатов.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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