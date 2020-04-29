Предприниматели могут получить виртуальный POS-терминал всего за два дня

Экономика 29 апреля 2020 15:38 (UTC+04:00)
Предприниматели могут получить виртуальный POS-терминал всего за два дня

БАКУ/ Trend - Международный Банк Азербайджана, впервые внедривший в нашей стране множество инновационных банковских технологий, продолжает эти традиции. Банк предоставил клиентам и партнерам еще одну инновационную возможность, которая в значительной степени поможет расширить безналичные расчеты и ускорить развитие электронной коммерции в нашей стране. Банк запустил услугу IBA Link, которая действует как виртуальный POS-терминал.

Эта услуга позволяет клиентам заказать любой продукт или услугу онлайн из пунктов торговли и обслуживания, являющихся партнерами Международного Банка Азербайджана, и произвести оплату через IBA Link. Итак, после выполнения онлайн-заказа, клиент заходит в раздел сайта IBA Link и оплачивает его картой. Или магазин может сам отправить ссылку на оплату покупателю. Ссылка доступна для отправки по всем каналам связи, включая WhatsApp, SMS, электронную почту и т. д.

IBA Link работает в режиме 24/7. Партнеры Банка могут присоединиться к этой услуге в любое время. Нет необходимости в специальных интеграционных процессах. Плата за подключение к услуге или обслуживание не взимается. Когда покупатель совершает платеж, магазин незамедлительно получает информацию об этом. Все торговые и сервисные точки могут воспользоваться IBA Link.

Следует отметить, что до настоящего времени получение виртуального POS-терминала занимало много времени после того, как предприниматель обращался в банк. Теперь предприниматель может получить виртуальный POS-терминал максимум за 2 дня. Подключиться к услуге можно здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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