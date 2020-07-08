AZAL и Belavia выполнят совместные рейсы по маршруту Баку-Минск

БАКУ/Trend - «Азербайджанские Авиалинии» стали маркетинговым партнером белорусского авиаперевозчика «Белавиа» на рейсах по маршруту Баку-Минск, которые будут выполнены с 10 по 31 июля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Всего будут выполнено семь рейсов с частотой два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Продажа авиабилетов будет осуществляться как на сайте Национального авиаперевозчика www.azal.az, так и авиакомпании www.belavia.by.

Рейсом Баку-Минск могут воспользоваться пассажиры, имеющие право на въезд в Белоруссию. Пассажиры, следующие трансфером через Минск в третью страну, будут приниматься на рейс в соответствии с правилами въезда страны назначения.

Напомним, что к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). Список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial;

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Справку с негативным тестом на COVID-19 пассажир должен получить в течение 48 часов до вылета рейса.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны «Азербайджанских Авиалиний» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE