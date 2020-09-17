ЗАО “AzerGold” выпускает облигации

Один из крупнейших экспортеров ненефтяного сектора страны – Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” впервые выпускает в оборот облигации. На фоне стабильного развития горнодобывающей индустрии в стране и резкого роста цен на золото и серебро на мировых биржах, компания готовится к эмиссии высокоприбыльных облигаций.

Макроэкономическая стабильность и устойчивость финансового сектора, сформировавшаяся в результате осуществляемой удачной экономической политики в стране, позволяет внедрение новых финансовых инструментов со стороны местных прибыльных компаний. Эффективно функционирующий в стране рынок ценных бумаг создает благоприятные условия для выпуска новых облигаций.

Так, номинальная стоимость облигаций, доступных для широкой массы населения, составит 100 долларов США с годовой процентной доходностью 4%. Срок обращения данных облигаций составит 3 года, выплату процентных ставок планируется осуществлять каждые 3 месяца. Общий объем эмиссии ожидается в размере 20 000 000 долларов США. Продажа облигаций будет осуществлена методом массового предложения посредством Бакинской фондовой биржи.

Выпуск облигаций позволит лидеру ненефтяного сектора в сфере добычи драгметаллов осуществить диверсификацию своих финансовых источников, направление прибыли на осуществление новых проектов, внесение вклада в развитие рынка ценных бумаг страны, одновременно способствуя созданию прибыльных и надежных инвестиционных возможностей для граждан. Кроме того, выпуск облигаций создаст для граждан благоприятную возможность внесения своей доли вклада в развитие национальной экономики и горнодобывающей промышленности страны.