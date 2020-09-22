В Лянкяране стартовало производство чая с лавандой

Экономика 22 сентября 2020 17:26 (UTC+04:00)
В Лянкяране стартовало производство чая с лавандой

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Лянкяранском и Габалинском районах предприниматели приступили к производству чая с лавандой. Благодаря рекомендациям и услугам по координированию "Друзей МСБ" Агентства по Габала-Огузскому и Лянкяранскому регионам из урожая, собранного на лавандовой ферме в Габале, в предприятии фермерского хозяйства "Яшыл Чай" Лянкярана производится чай "Лавандели". В ближайшие дни продукция поступит на продажу. Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Посетив фермерское хозяйство "Яшыл чай", председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов и председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев ознакомились с производственным процессом, а также с другими проектами агротуризма в хозяйстве. Были изучены потребности предприятия для дальнейшего развития.

В Агентстве по развитию МСБ отметили, что лавандовому хозяйству в селе Чухур Габала в Габалинском районе и хозяйству по производству зеленого чая в Лянкяране Агентством оказана государственная поддержка по различным направлениям. Таким образом лавандовой ферме были оказаны консультационные услуги по получению соответствующих сертификатов, координации продаж, поиску местных партнеров, а также рекомендации по механизмам государственной поддержки предпринимателей. Хозяйству "Яшыл чай" Агентством оказаны услуги по оформлению и составлению бизнес-плана в связи с созданием сельской гостиницы для развития агротуризма, а также услуги по координации с частными организациями. На последующем этапе Агентство продолжит поддерживать субъекты предпринимательства в направлении расширения производства чая "Лавандели", его продажи и выхода на новые рынки.

(Текст: Турал Гараджаев)

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