PASHA Bank расширил линейку онлайн бизнес-кредитов для малого и среднего бизнеса и снизил процентные ставки!

Принимая во внимание трудности, с которыми столкнулся малый и средний бизнес вследствие пандемии COVID-19, ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжил поддерживать своих клиентов, расширяя линейку онлайн бизнес кредитов и снижая процентные ставки.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь смогут оформить получение финансирования суммой до 250 000 AZN в виде кредитной линии или кредита с аннуитетным графиком погашения полностью в онлайн формате, без предоставления залога и необходимости визита в Банк.

В период с 8 по 28 февраля 2021 года представители малого и среднего бизнеса смогут получить Онлайн бизнес кредит под 16,5% годовых. Вне зависимости от суммы, в указанный период клиенты также смогут оформить новую Онлайн кредитную линию по ставке в 17% сроком на 12 месяцев.

Основным преимуществом кредитной линии является возможность использования суммы лимита снова после возврата потраченных средств, без необходимости повторно подавать заявку на их получение.

Кредитная линия будет полезна предпринимателям, которые хотят покрыть текущие бизнес-расходы, такие как заработная плата сотрудников, создание и расширение новых сфер бизнеса или открытие дополнительного бизнеса.

Таким образом, если вы занимаетесь своим нынешним бизнесом более года, регулярно пользуетесь банковскими услугами, а также имеете положительную кредитную историю, вы можете подать заявку на продукт полностью онлайн и получить необходимую сумму в течение 2 рабочих дней.

Оформить заявку на онлайн кредитную линию могут также предприниматели, не являющиеся клиентами PASHA Bank. Для этого им необходимо предоставить выписку со счета из банка, клиентами которого они являются. В случае, если заявка на кредит будет одобрена, клиенту будет открыт расчетный счет в PASHA Bank. Кредитные средства будут храниться в виде доступного лимита на счете кредитной линии, а клиент в свою очередь сможет перевести их на расчетный счет и осуществлять платежи.

Для дополнительной информации: Online business credit | PASHA Bank