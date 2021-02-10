Планы Yelo Bank на 2021 год очень амбициозны - заместитель председателя правления банка (Интервью) (ФОТО)

Прошлый год был не простым для страны и для банковского сектора в частности, и ряд банков завершили отчетный период с сокращением своих показателей. Один из таких банков Yelo Bank. Но с началом нового года и по мере смягчения карантинных мер начала повышаться и экономическая активность. О планах банка и прогнозах на 2021 год мы решили поговорить с заместителем председателя правления и финансовым директором банка Эмилем Душдуровым.

- Эмиль бей, в первую очередь, хотелось бы поговорить о том, каким был прошедший год для вас? Как вы можете его охарактеризовать?

- По отношению к 2020 году у меня смешанные чувства. С одной стороны, пандемия и строгие карантинные меры отрицательно повлияли на наши планы роста бизнеса. С другой стороны, этот год был особенным для всего азербайджанского народа, победа отечественной войне сплотила нас и восстановила историческую справедливость. Лично для меня второе событие полностью сняло весь негатив и груз периода пандемии.

Если говорить о бизнесе, то в январе-феврале 2020 года банк выполнял абсолютно все прогнозные показатели по доходности и росту портфеля. Мы планировали закрыть год с неплохой прибылью, однако пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, несмотря на то, что бизнес активность и выдачи кредитов значительно сократились. банку удалось сохранить объем кредитного портфеля.

По итогам 2020 года у банка образовался убыток. Что стало причиной?

Причины этому две. Первая - это сокращение доходов, обусловленное пандемией, при том, что операционные расходы не сокращались. Как вы знаете, большую часть операционных расходов составляют расходы на персонал. Мы не стали сокращать штат и оптимизировать данные расходы, а приняли социально ответственную позицию по отношению к нашим сотрудникам.

А вторая причина - это то, что необходимые созданные резервы превысили возврат просроченных задолженностей (обусловленными усилением карантинных мер). Хочу добавить, что высвобождение в будущем созданных резервов положительно отразится на финансовых результатах банка.

Как для банка начался новый год и какие в целом планы на 2021? Есть ли у вас определенные целевые прогнозы по финансовым показателям на конец года?

- Хороший вопрос. Если говорить про наши планы, то на 2021 год они очень амбициозны. Мы считаем, что пандемия завершится, и это даст толчок отложенному спросу, который возник во время периода пандемии. Мы планируем, что наш кредитный портфель вырастет на более чем 40%. При этом мы ожидаем, что кредитование среднего и малого бизнеса вырастет на более чем 25%, а микро кредитный портфель – на более чем 110%. Выдачи кредитов вырастут в два раза по сравнению с 2020 г. Также мы очень активно работаем над качеством портфеля и уверены, что стоимость риска нашего бизнеса значительно уменьшится за счет эффективной работы с проблемными активами. Я не могу сейчас раскрывать эти цифры, но наши ожидания по возврату проблемных кредитов в разы превышают показатели 2019-2020 годов.

Также хочется отметить, что банк планирует завершить 2021 год с прибылью, и мы будем продолжать работать над эффективной структурой соотношения расходов к доходам.

Вы отметили, что банк планирует завершить 2021 с прибылью и судя по информации, которой банк поделился за прошлый месяц год вы начали с хорошими показателями. За счет чего удалось этого достичь?

По итогам января 2021 года мы идем с превышением наших прогнозов по прибыли. Январь мы закрыли с чистой прибылью в 2,1 млн манатов. Очень эффективно сработала наша команда по возврату проблемных активов. То есть те резервы, которые мы создавали в предыдущие годы, начинают высвобождаться. Также была проделана определенная оптимизация операционных расходов, и мы продолжим работу в этом направлении. Хочу также отметить рост кредитного портфеля, который за январь 2021 вырос на 3,2 %. Это произошло за счет МСБ и микро кредитов.

Судя, по вашим словам, банк готов активно работать в сфере кредитования бизнеса. А как будет обстоять ситуация с потребительским кредитованием?

Потребительское кредитование – одно из направлений нашего бизнеса. Соответственно мы будем продолжать выдавать потребительские кредиты, но при этом будем очень жестко следить за структурой нашего портфеля. В будущем, около 60% нашего кредитного портфеля будет состоять из бизнес кредитов малому и среднему бизнесу и микро кредитов.

Хотелось бы более подробно поговорить о теме цифровых услуг. Планирует ли банк активнее развивать это направление?

Мы будем продолжать работать над развитием и наращиванием наших цифровых продуктов. В 2020 году мы успешно запустили мобильное приложение и услугу интернет банкинга для корпоративных клиентов. Данные продукты пользуются большим спросом среди наших клиентов, так как люди не хотят тратить свое время на ожидание в очередях и заполнение бумаг и бланков. Мы активно изучаем клиентский опыт пользования нашими цифровыми продуктами и постоянно работаем над их улучшением.

А планирует ли банк в текущем году внедрить какие-либо новые продукты для своих клиентов?

Да, мы готовим очень много интересных продуктов, часть из них будут полностью цифровыми. Много об этом я сейчас говорить не могу, они находятся на стадии разработки. Мы также планируем запуск продуктов, которые привязаны к мобильному приложению – нашему клиенту уже не надо будет приходить в банк, и он сможет оформить свои запросы всего за пару кликов. Все это будет проходить онлайн. Мир движется в этом направлении, современный банк и его услуги уходят в онлайн и мы, в свою очередь приложим максимум усилий, чтобы соответствовать современным трендам и опережать ожидания наших клиентов.