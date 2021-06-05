SOCAR повысила уровень газификации в Азербайджане до 96%

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR повысила уровень газификации в стране до 96 процентов с 2005 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

«С 2005 года SOCAR повысила уровень газификации в Азербайджане с 55 процентов до 96 процентов, а в Грузии - с 40 процентов до 82 процентов. Тем самым деятельность компании поспособствовала предотвращению сжигания миллионов тонн мазута», - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что четыре процента импорта нефти ЕС приходится на долю Азербайджана.

«Мы производим 40 миллиардов кубометров газа в год и осуществляем крупномасштабные проекты по газификации как в Азербайджане, так и за рубежом», - добавил президент SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова)