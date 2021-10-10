Азербайджан будет экспортировать золотые изделия в страны Центральной Азии

Экономика 10 октября 2021 21:22 (UTC+04:00)
Азербайджан будет экспортировать золотые изделия в страны Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - В скором времени производители Азербайджана смогут экспортировать ювелирные изделия в такие страны, как Турция, Россия, ОАЭ, Украина, Иран, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, ассоциация пропагандирует важность экспорта золотых и серебряных изделий отечественного производства.

Он также отметил, что министерство экономики Азербайджана пошло на большие уступки местным производителям, и импорт станков и оборудования для ювелиров был освобожден от таможенных пошлин.

"В период пандемии [ужесточенного карантинного режима] продажи золотых изделий осуществлялись только в онлайн-формате - через соцсети.

Компании, которые продавали ювелирные изделия, предназначенные исключительно для свадебных мероприятий, потерпели большие убытки с учетом запрета на проведение свадеб.

А бренды - как мировые, так и локальные, изделия которых предназначены для ежедневной носки, смогли наладить торговлю через интернет", - сказал Аббасгулиев.

Напомним, что импортируемые в Азербайджан платина, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, сортированные, в оправе и закрепленные алмазы освобождены от акцизного налога сроком на три года. Также освобождена от НДС продажа золота, серебра, монет, слитков в качестве сырья.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)

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