Глава Ассоциации ювелиров Азербайджана о влиянии пандемии COVID-19 на рынок

БАКУ /Trend/ - Во время пандемии коронавируса продажи золотых изделий на азербайджанском рынке сократились на 70-80 процентов, а в моменты полных локдаунов - на 90 процентов.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, в периоды ужесточенного карантина продажи золотых изделий осуществлялись только через соцсети.

"Ювелирные магазины, ассортимент которых предназначен исключительно для свадебных мероприятий, понесли большие убытки. А бренды - как мировые так и локальные, изделия которых предназначены для ежедневной носки, смогли наладить торговлю через интернет", - сказал Аббасгулиев.

Он также сообщил, что арендодатели шли на уступки в периоды ужесточения карантина.

"Речь идет как о крупных торговых центрах, так и об объектах уличной торговли. Скидки на аренду помещения достигали порой 50 процентов.

Напомню, что с января 2021 года вступили в силу льготы для поддержки ювелирного сектора.

Импортируемые в Азербайджан платина, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, сортированные, в оправе и закрепленные алмазы освобождены от акцизного налога сроком на три года, а также от таможенной пошлины в размере 15 процентов. При их импорте в страну уплачивается только НДС.

Для стимулирования местного производства импорт ювелирного оборудования был освобожден от НДС", - сказал Аббасгулиев.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)