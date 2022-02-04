Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии - еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

«Эта встреча была для меня хорошей возможностью обсудить активизацию нашего сотрудничества с Азербайджаном. Азербайджан является стратегическим и надежным энергетическим партнером ЕС», - сказала Симсон.

Еврокомиссар добавила, что в ходе сегодняшних переговоров были обсуждены расширение инфраструктуры в рамках проекта, сокращение выбросов углекислого газа и метана.

Азербайджан сегодня делает все, для того чтобы увеличить поставки газа через «Шах Дениз», добавила Симсон.

«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта с Азербайджаном, так как это стратегически важно для всех стран Евросоюза», - сказала Симсон.

Отметим, что в заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" принимают участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

Кроме того, в заседании также участвуют представители энергетических компаний BP, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, İCGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, ЛУКОЙЛ, а также Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур, представителей компаний ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 28 февраля 2020 года, седьмое заседание - 11 февраля 2021 года.