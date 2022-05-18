БАКУ/Trend/ - Форум «Каспий 2022» объединит науку и бизнес для решения проблемы импортозамещения.

По словам ректора АГУ Константина Маркелова, масштабное международное мероприятие, которое пройдёт 22–24 мая, станет удобной площадкой обсуждения ключевых проблем Каспийского макрорегиона и создания новых коллабораций.

Одна из ключевых задач II Международного научного форума «Каспий 2022: пути устойчивого развития» заключается в объединении ведущих представителей сферы наукоёмкого предпринимательства – тех, кто вовлечён в ключевые проекты развития транспортной инфраструктуры, судостроения, технологий исследования морских глубин, искусственного интеллекта и т. д.

«В свете развития программы импортозамещения мероприятие станет удобной площадкой для пересечения интересов бизнес-заказчиков и университетов как производителей интеллектуального продукта под их конкретные запросы», – уверен Константин Маркелов.

Организаторы форума ожидают эффекта в виде возникновения новых межвузовских коллабораций, консорциумов, научно-образовательных центров.

«Стоит задача в перспективе создать постоянно действующую площадку для обсуждения ключевых проблем Каспийского макрорегиона, и Астраханская область в этом смысле может стать неким хабом. А университет уже второй год подряд предлагает для этого научно-образовательную платформу», – отмечает Константин Маркелов.

II Международный научный форум «Каспий 2022: пути устойчивого развития» станет знаковым мероприятием в научно-образовательной повестке Каспийского региона. На его многочисленных площадках выступят спикеры самого высокого уровня: представители академий наук стран Прикаспия, ректоры ведущих вузов, первые лица региональных и федеральных органов власти, представители бизнес-структур. Так же примут участие ведущие эксперты, журналисты из Азербайджана и Казахстана.

В течение трёх дней участников ожидает широкая и разнообразная программа, включающая стратегические сессии, дискуссионные панели и клубы, лекции и мастер-классы, презентации, выставки, митапы, карьерные консультации. В рамках форума запланированы заседания Совета ректоров вузов юга России, Комиссии по науке, исследованиям и технологиям, Ассоциации содействия многостороннему сотрудничеству в сфере науки и образования в Черноморском регионе, Консорциума высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере, Каспийского дискуссионного клуба, Международная научно-практическая конференция «Каспий и глобальные вызовы», а также II Гужвинские чтения. Один из дней форума полностью посвящён молодёжной повестке.

На сайте будет вестись трансляция в онлайн формате, там же будет доступна регистрация для СМИ, пройдя по ней, Вы получите доступ к фото- и видеоматериалам, а также пресс-релизам:

http://caspian2022.mmco-expo.ru/

Управление по информационной политике и связям с общественностью