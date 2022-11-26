Сербия начнет импорт электроэнергии из Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Сербия начнет импорт электроэнергии из Азербайджана с января 2023 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала сербским СМИ министр горной промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович.

«Это обеспечит дополнительную безопасность электроэнергетической системы Сербии в зимние месяцы, когда ожидается наибольший рост потребления электроэнергии.

Ведется согласование оставшихся вопросов, связанных с передачей энергии из этой страны через территории Турции и Болгарии»,- пояснила она.