Государственный таможенный комитет Азербайджана запустил новый электронный сервис (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана запустил новый электронный сервис.

Как сообщает в среду Trend, новый электронный сервис «Şəxsi hesab vərəqəsi» («Личный счет») позволит предпринимателям осуществлять на единой площадке таможенные платежи и расчеты по декларациям.

По словам начальника секретариата ГТК Аскер Мамедов, в будущем планируется реализовать ряд новых программ и проектов.

«Эти проекты охватят как граждан, так и предпринимателей. Кроме того, в будущем мы планируем усилить прозрачность процессов и увеличить поступления в бюджет. Так, по итогам прошлого года таможенные сборы впервые превысили пять миллиардов манатов, из них на долю НДС пришлись четыре миллиарда манатов. Кроме того, мы превысили прогноз 2022 года на один миллиард манатов», - сказал он.

Мамедов сообщил, что запущенная платформа и аналогичные проекты позволят привлечь в бюджет еще больше средств и обеспечить прозрачность работы таможенных органов страны.