Транспортная стратегия – квинтэссенция политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вчерашнее интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам дало уникальное представление о многих экономических и политических аспектах развития Азербайджана в ближайшие годы.

Глава государства затронул множество тем, от постконфликтного построения мира до будущей энергетической политики Азербайджана.

Однако тема транспортной политики Азербайджана заслуживает значительно большего внимания по практическим и теоретическим причинам. Интервью Президента Ильхама Алиева дает определенное понимание того, как Азербайджан воспринимает транспортное сотрудничество, и как оно вписывается в национальную политику страны.

Наконец, ответы Президента Ильхама Алиева позволяют сделать вывод о некоторых шагах, предпринятых в предыдущие годы в контексте транспортной политики, а также понять причины, превратившие стратегию главы государства в реальность.

Почему это актуально?

Азербайджан расположен на пересечении двух основных маршрутов, Среднего коридора и транспортного коридора "Север-Юг", которые предлагают несколько уникальных возможностей для повышения транспортного и логистического потенциала Азербайджана, а также создают возможности в других областях.

В своем интервью Президент Ильхам Алиев отметил, что завершились все основные работы, связанные как со Средним коридором, так и транспортным коридором Север-Юг.

Завершение мероприятий, связанных со строительством и модернизацией инфраструктуры, означает, что Баку является частью двух крупных проектов, отвечающих интересам разных стран. С политической и экономической точек зрения роль и положение Азербайджана в этих проектах, безусловно, выгодны.

Во-первых, Азербайджан сохранит свою ключевую транспортную роль, несмотря на любые региональные или глобальные геополитические потрясения. Если возникнут какие-либо геополитические проблемы с одним из транспортных маршрутов, другой маршрут станет более привлекательным. Следовательно, спрос на транзитные возможности, предлагаемые Баку, всегда будет присутствовать благодаря интегрированному характеру глобальной торговли и цепочки поставок.

Во-вторых, Баку сможет использовать свою глобальную транспортную роль во внешней политике. Будучи центром двух важных торговых путей, Азербайджан получит дополнительные возможности в целях исследования и использования возможностей для установления взаимовыгодных политических отношений, как с региональными, так и с глобальными игроками.

В-третьих, Азербайджан создаст широкую инфраструктуру и большой пул специалистов в области логистики и транспорта. Баку сможет создавать ноу-хау, которые могут быть предложены партнерам из других стран.

Вышеупомянутые элементы — не единственные преимущества. Очевидно, что Азербайджан получит определенные экономические возможности. Индивидуальный вклад этих маршрутов в национальную экономику спрогнозировать довольно сложно, поскольку на степень их прибыльности могут влиять несколько факторов. Однако важно помнить, что эти транспортные коридоры создаются с расчетом на длительный период. Поэтому, с экономической точки зрения, время на стороне стран, реализующих транспортные маршруты.

Успех транспортной политики является ключом к пониманию подхода национальной политики

Два основных вывода в этом контексте заключаются в следующем.

Первый вывод из интервью Президента Ильхама Алиева заключается в том, что Азербайджан верит в либеральные и мирные экономические отношения. Следовательно, наша страна использует дружественные отношения с региональными государствами для развития торговли и обмена услугами, как способ дальнейшего улучшения политических отношений с ними.

Данный взгляд может показаться тривиальным или даже неуместным, но этот контраргумент весьма сомнителен. Ведь такая страна, как Армения, исключена из региональных проектов именно из-за неспособности создать содержательные отношения с Азербайджаном. Это дает нам веские основания заключить, что способность Баку выстраивать и поддерживать прочные отношения с соседями превратила страну в региональный транспортный узел.

Во-вторых, семена национальной политики, посаженные много лет назад, начинают приносить плоды. В течение последних тридцати лет Баку целенаправленно осуществлял политику и реализовывал проекты, направленные на установление ключевых транспортных связей и создание необходимой инфраструктуры для интеграции в мировую торговлю. Теперь мы начинаем видеть, как Азербайджан реализует это видение в более широком масштабе. И, глядя на глобальную ситуацию, транзитные возможности страны значительно улучшатся в будущем, поскольку маршруты «Север-Юг» и Средний коридор набирают обороты.

"Мы считаем, что только по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 до 30 миллионов тонн грузов. То есть это очень большая цифра. В настоящее время все транзитные возможности Азербайджана составляют лишь небольшой процент этого. Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, способным конкурировать с Северным коридором",- сказал глава государства.

Действительно, Азербайджан смог, используя свое выгодное географическое положение, стать краеугольным камнем этих маршрутов. Однако это стало возможным благодаря длительным дружеским отношениям между Азербайджаном и другими странами, участвующими в этих проектах, а также убежденности и понимания Баку фундаментальной ценности будущей роли развития транспортных сетей.

"Мы уже много лет реализуем проекты в транспортном секторе. Российско-украинская война увеличила важность проводимой нами работы",- отметил глава государства.

Интервью Президента Ильхама Алиева говорит о том, что видение Азербайджана успешно реализуется, и национальный транспортный сектор ждет блестящее будущее.