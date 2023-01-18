В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС гибридных автомобилей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Согласно последним изменениям в Налоговый кодекс, срок освобождения от НДС импорта и продажи гибридных автомобилей с датой выпуска не более 3 лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров продлен на три года - до 1 января 2026 года.

Об этом сообщил в среду Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что целью изменений является стимулирование импорта гибридных автомобилей и увеличение их продаж.

"Этот шаг направлен на изменение в автопарке в соответствии с принципом зеленой энергии.

Несмотря на введение концессий, импорт в страну большего количества старых гибридных автомобилей привел как к устареванию автопарка, так и к увеличению числа аварий. Однако последнее изменение было важным с точки зрения снижения стоимости гибридных автомобилей, год выпуска которых относительно поздний, на фоне роста цен, наблюдаемого на мировом рынке”, - отметил он.

Отметим, что на днях советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде сказал, что всего 85 тысяч автомобилей, находящихся сегодня в стране, имеют возраст до 5 лет. А возраст более 80 процентов автомобилей составляет более 10 лет.

"Эта тенденция продолжает расти из года в год. Поэтому приобретение новых автомобилей целесообразно. Даже освобождение гибридных и электрических автомобилей от таможенной пошлины, начиная с этого года, повлияет на рост использования экологически чистых автомобилей", - отметил представитель ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)