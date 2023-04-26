Банк Республика уверенно стартовал в новом году, продолжив положительную динамику!

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты по итогам первого квартала 2023 года. Согласно отчетности, в новом году Банк уверенно стартовал, продолжив положительную динамику роста основных финансовых показателей.

По сравнению с первым кварталом 2022 года активы банка выросли на 32% и составили 1,65 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 36% и составил 135,2 млн. манат, превышая регулятивную норму в 2,7 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентной доход Банка вырос более чем на 43%, достигнув 26,2 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла в 2 раза, достигнув 11,2 млн. манат, а чистая прибыль банка увеличилась на 61% и составила 9,7 млн. манат.

Согласно отчетности, банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, депозитный портфель банка вырос на 26,3%, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика. Кредитный портфель банка увеличился на 29,6%, основная часть выданных кредитов была направлена на кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.