Постановление о правилах операций с виртуальными активами в Азербайджане направлено на предотвращение отмывания денег - ЦБ

БАКУ /Trend/ - Постановление о «Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике» направлено на предотвращение отмывания денег.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, это постановление не имеет отношения к регуляции криптовалюты и/или цифровых валют.

Он отметил, что на сегодня в Азербайджане нет игроков, которые проводят операции с виртуальными активами.

Напомним, что ранее председатель ЦБА Талех Казымов подписал постановление о «Правилах операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике». Согласно статьям 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», правление Центрального банка Азербайджана утвердило «Правила операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике».