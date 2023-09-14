Названы данные по росту цен на рынке жилья в Баку

БАКУ /Trend/ - В августе на рынке жилья Баку наблюдался рост цен.

Как сообщили Trend в четверг в Центре экономического и социального развития, в августе, как и в предыдущем месяце, наблюдался рост спроса на дачные и частные дома.

Частные дома и земельные участки выросли в цене на 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на квартиры в жилых зданиях и на нежилые помещения не изменился.

Месячный рост цен на квартиры в жилых домах составил 1,8 процента.

На нежилые помещения месячный рост цен составил 2,3 процента. Рост цен больше всего наблюдался на рынке аренды жилья. В августе цены на рынке аренды жилья выросли на 5,2 процента. Это связано с ростом спроса в преддверии нового учебного года.