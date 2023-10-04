Министр экономики Азербайджана обсудил с Президентом Туркменистана развитие двусторонних связей

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Туркменистан.

Как передает Trend со ссылкой на публикацию министр в соцсети X, в ходе визита состоялся прием у Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

"Было отмечено развитие многосторонних связей благодаря значению в азербайджано-туркменских отношениях на основе дружбы и солидарности, которому главы государств", - говорится в публикации.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном в январе - августе 2023 года составил 644,767 миллиона долларов США (рост в 2,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года). На экспорт приходится 56,622 миллиона долларов, импорт - 588,145 миллиона долларов.