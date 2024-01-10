Госслужба Азербайджана обратилась к микропредпринимателям

БАКУ /Trend/ - Государственная служба Азербайджана по вопросам имущества обратилась к микропредпринимателям.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что в связи с необходимостью обеспечения жителей освобожденных от оккупации в результате локальных антитеррористических мероприятий территорий, а также местных государственных учреждений, подрядных организаций и их персонала рядом услуг планируется наладить там работу ряда торговых объектов, объектов общественного питания, чайных домов, парикмахерских, салонов красоты, пунктов сантехнических и электротехнических услуг, ремонта бытовой и электротехники и т.д. С этой целью субъектам микропредпринимательства (наличие до 10 сотрудников и годового оборота до 200 тысяч манатов), отвечающим указанным ниже требованиям, предлагается сотрудничество.

Требования к заявителям: наличие возможности начать деятельность в кратчайшие сроки; наличие опыта в соответствующей области; отсутствие налоговой задолженности в госбюджет, Государственный фонд социального обеспечения (ГФСЗ) и других обязательств; трудоустройство лиц по квоте, предложенной Государственным агентством занятости населения при министерстве труда и социальной защиты. Заинтересованные в обеспечении деятельности в соответствующей области могут отправить документы, указанные ниже, до 12:00 31 января 2024 года на адрес электронной почты [email protected], говорится в сообщении.

Отмечено, что для предпринимателей, которые будут осуществлять деятельность на освобожденных от оккупации территориях, предусмотрен ряд налоговых льгот и мер государственной поддержки. Так, резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль (доходы), имущество, землю и упрощенного налогообложения в течение 10 лет с 1 января 2023 года. Резиденты, зарегистрированные для целей НДС, освобождаются от НДС в течение 10 лет с 1 января 2023 года касательно ввоза техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по утвержденным направлениям экономической деятельности и перечню товарной номенклатуры. Это освобождение применяется на основании подтверждающего документа, выданного в надлежащем порядке. К налогоплательщикам, принимаемым на налоговый учет на освобожденной от оккупации территории и осуществляющим там деятельность, применяется освобождение от налогов по сферам производственной, в том числе перерабатывающей и добывающей отраслям. К юридическим и физическим лицам, принятым на налоговый учет на освобожденной от оккупации территории и предоставляющим товары (работы, услуги) резидентам освобожденной от оккупации территории, применяется освобождение от налогов по сферам оптовой торговли, строительства и услуг (за исключением услуг, оказываемых населению). К налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете на освобожденной от оккупации территории и осуществляющим деятельность там, применяются налоговые освобождения по туризму, розничной торговле, общественному питанию и другим общественным услугам. Предусмотренные выше освобождения от уплаты налогов распространяются и на внепродажные доходы резидента освобожденной от оккупации территории, полученные в связи с его деятельностью на данной территории. Потребителям, являющимся физическими лицами, возмещаются 30 процентов НДС от оплаты в безналичном порядке, и 5 процентов НДС от оплаты наличными за услугу проживания, предоставляемую гостиницами (отелями), которые считаются средствами размещения на освобожденных от оккупации территориях.

Если работодатели нанимают персонал на основании направления Государственного агентства занятости населения при министерстве труда и социальной защиты населения, то предусматривается софинансирование заработной платы этих лиц. 50% заработной платы будет выплачиваться работодателем, а 50% - Государственным агентством занятости.

Если рабочее место по трудовому договору находится на освобожденных от оккупации территориях страны, специалисты имеют право пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными законодательством. Предоставляется дополнительный отпуск в течение 5 календарных дней на освобожденных от оккупации территориях.

Часть взносов обязательного государственного страхования подрядчиков, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по негосударственному сектору (в сферах финансов и грузоперевозок автотранспортными средствами, а также предоставляющих товары (работы и услуги) за счет средств государственного бюджета) (за исключением подрядчиков-резидентов, осуществляющих производственную деятельность на освобожденной территории), оплачиваемых страхователями (застрахованными), не задействованными в нефтегазовой сфере, будет субсидироваться за счет средств госбюджета. В отношении страхователей при наличии наемным работников: с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года - в размере 100 процентов; с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года - в размере 80 процентов; с 1 января 2029 года по 1 января 2031 года - в размере 60 процентов; с 1 января 2031 года по 1 января 2033 года - в размере 40 процентов. Предусматривается субсидирование физических лиц (при отсутствии наемных работников), в том числе налогоплательщиков, получивших фиксированную квитанцию и знак отличия, в размере 100 процентов уплачиваемых ими взносов на обязательное государственное социальное страхование в течение 10 лет.

В соответствии с законодательством, юридическим и физическим лицам, не являющимся рискованными налогоплательщиками, а также взятым на налоговый учет по освобожденным от оккупации территориям и осуществляющим деятельность, направленную непосредственно на создание материальных благ на этих территориях, предоставляется финансовая помощь в размере 20 процентов от уплачиваемых ими средств за пользование коммунальными услугами (электроэнергией, природным газом, водоснабжением и водоотведением) в соответствии с внутригосударственными тарифами.

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