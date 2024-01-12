Турция ратифицировала соглашение с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Правительство Турецкой Республики ратифицировало грантовое соглашение с Правительством Азербайджанской Республики.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, решение об этом опубликовано в издании "T.C. Resmi Gazete" (Официальная газета Турецкой Республики).

Согласно информации, Турция, представленная министерством казначейства и финансов, отныне будет называться "грантодающей стороной", а Азербайджан, представленный министерством экологии и природных ресурсов - "грантополучающей стороной".

Все платежи и операции в рамках гранта будут освобождены от всех видов налогов, сборов, расходов и фондовых платежей.

Грантовое соглашение действительно до 31 декабря 2025 года.

Ниже приведены некоторые статьи соглашения:

Грант будет использован для финансирования проекта турецко-азербайджанского Международного лесного учебного центра и питомника.

Строительные и консалтинговые тендеры будут проводиться одновременно.

Покупатель проекта должен передать строительную площадку подрядчику и консультанту в готовом к строительству состоянии и без каких-либо проблем (электричество, инфраструктура, водоснабжение и т.д.).

Безопасность строительной площадки и рабочих будет обеспечиваться получателем гранта бесплатно.

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