ЕБРР предоставил крупный кредит ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 42 миллионов долларов (38,71 миллиона евро) ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили Trend в банке, ASCO использует эти средства для расширения операций своего торгового флота путем приобретения двух судов Handysize для перевозки сухих грузов в международных водах, что улучшит региональное морское сообщение и торговлю.

"Новые суда поддержат стремление Азербайджана укрепить позиции страны как важнейшего звена на протяженном маршруте Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками. ЕБРР также поддержит ASCO в совершенствовании практики корпоративного управления в области климата, чтобы лучше решать проблемы декарбонизации в секторе судоходства и проложить путь к появлению первых финансовых инструментов ASCO, связанных с устойчивостью", - сказали в банке.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором на Кавказе и в Центральной Азии. В Азербайджане Банк инвестировал более 3,6 миллиарда евро в 189 проектов в поддержку диверсификации экономики страны.