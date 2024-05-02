Европейский союз и Азербайджан являются близкими партнерами - посол (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз и Азербайджан являются близкими партнерами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

"Европейский союз и Азербайджан остаются близкими партнерами, и мы готовы продолжать наш диалог и тесное сотрудничество. Есть области, которые имеют приоритетное значение. Среди них те, которые связаны с экономикой, энергией и транспортом", - подчеркнул он.

Посол отметил, что Европейский союз поддерживает усилия Азербайджана по разминированию, сотрудничает в вопросах урегулирования конфликта с Арменией, оказывает помощь вынужденным переселенцам, способствует обеспечению продовольственной безопасности, улучшению жилищных условий и расширению экономического сотрудничества.

"Европейский союз является очень сильным партнером Азербайджана, и это партнерство основано на наших общих приоритетах", - сказал Михалко.

Отметим, что ранее на брифинге в Баку еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз наблюдает устойчивый рост поставок газа из Азербайджана. Помимо этого Каспийское море обладает огромным потенциалом ветроэнергетики, а возобновляемая электроэнергия, поступающая из Азербайджана, поможет Европе достичь своих энергетических целей по сокращению выбросов CO2.

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