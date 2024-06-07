Казахстанская область предложила Азербайджану увеличить поставку продовольственных товаров

АСТАНА /Trend/ - Мангистауская область Казахстана предложила Азербайджану увеличить поставки продовольственных товаров народного потребления.

Как передает Trend, соответствующее предложение озвучил глава региона Нурдаулет Килыбай в ходе встречи с Генеральным консулом Азербайджана в Актау Эльчином Мамедовым.

"Хотел бы предложить варианты сотрудничества. Думаю, что нам не стоит ждать официальных встреч на высоком уровне, а следует по взаимному согласию осуществлять совместные проекты и развивать двусторонние отношения. Как известно, в Мангистауской области произрастает малое количество плодоовощной и фруктовой продукций, и в основном, они импортируются из других стран. В этой связи, хочу предложить компаниям Азербайджанской Республики рассмотреть возможность увеличения поставок продовольственных товаров народного потребления, в том числе фруктов, строительных материалов. Также необходимо усилить туристское взаимодействие между регионами Азербайджана и Мангистауской области", - сказал он.

В свою очередь, Эльчин Мамедов отметил высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном, а также большой интерес Генерального консульства к реализации совместных проектов для укрепления братских связей между народами.

"Мангистауская область имеет большое значение для нашей страны. Государственные морские компании Азербайджана и Казахстана совместно увеличили количество судов, предназначенных для транспортировки грузов. Считаем, что большое влияние на увеличение товарооборота могут оказать производимые в наших странах строительные материалы, текстиль, продукция сельского хозяйства, а также обмен продовольственными товарами, взаимные инвестиции, совместные производства. Имеются благоприятные возможности для расширения туристского партнерства между двумя странами. Отмечу, что в 2025 году город Актау будет объявлен столицей тюркского мира. Запланированы многочисленные мероприятия и официальные визиты делегаций тюркоязычных стран. Это позволит нам и дальше продолжить тесное сотрудничество", - добавил он.

Отметим, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг $529,4 миллиона. Объем товарооборота увеличился на 14,2 процента по сравнению с 2022 годом ($463,3 миллиона).

В структуре товарооборота экспорт в Азербайджан за указанный период составил $456,3 миллиона, что на 21,6 процента выше показателя с января по декабрь 2022 года.

Импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил $88,3 млн.