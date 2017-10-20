В Азербайджане утвержден порядок определения видов общественных работ, к которым будут привлекаться осужденные лица

20 октября 2017 22:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок определения видов работ, к которым будут привлекаться лица, приговоренные к общественным работам, и мест проведения таких работ".

Согласно данному документу, наказание в виде общественных работ заключается в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Приговоренные к общественным работам лица могут быть привлечены к работам по благоустройству и очистке территории города, района, улиц, парков, площадей, дорог (в том числе к работам по озеленению, ликвидации последствий снега и дождей), по сбору, сортировке, перевозке, переработке, утилизации, использованию, обезвреживанию и закапыванию бытовых отходов, к строительству и ремонту жилых территорий, больниц, школ, дошкольных учреждений, общежитий и пансионатов, учреждений социального обслуживания, а также других объектов социальной сферы, оказанию помощи предприятиям сельского хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий и другим работам общественного значения.

Местный орган исполнительной власти может назначить местом исполнения общественных работ учреждения, не находящиеся в его непосредственном подчинении, только с согласия и на основе обращения последних.

При определении места исполнения общественных работ местные органы исполнительной власти должны учитывать профессиональные навыки, опыт, возраст, а также режим работы и соответствие условий работы состоянию здоровья лиц, приговоренных к общественным работам.

При определении мест исполнения работ, к которым привлечены осужденные лица, предпочтение должно отдаваться работам, организуемым на открытом воздухе и в коллективной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)

Azernews Newspaper
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