Пожар в лесах Ярдымлинского района локализован (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пожар, начавшийся ночью 5 июля на труднодоступной горной территории вблизи села Шыхлар Ярдымлинского района, локализован, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в субботу.

В отдельных местах остаются источники дыма, но открытого огня нет. В данный момент идут работы по тушению источников дыма. Ветреная погода и горный рельеф создают трудности при тушении пожара.

К тушению пожара привлечена живая сила Государственной противопожарной службы МЧС в количестве 90 человек, три единицы техники для тушения пожара, самолет-амфибия "BE 200 ÇS", вертолет "Mи-17", 180 сотрудников минэкологии и природных ресурсов и местные жители. Общественность будет дополнительно проинформирована о работах по тушению пожара.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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