Погранслужба задержала граждан Ирана, осуществлявших контрабанду наркотиков в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственной пограничной службой Азербайджана были обнаружены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана двумя гражданами этой страны на территории заставы вблизи села Бала-Бахманли Физулинского района, говорится в сообщении Службы, распространенном в четверг.

В результате операции были задержаны граждане Ирана – Гасымзаде Хасан Ахмед (1972) и Насанзаде Хамид Хусейн (1995).

У них было обнаружено 1, 335 грамм героина, 570 грамм опиума, 265 грамм метамфетамина, 670 грамм марихуаны и 10 психотропных таблеток, которые они спрятали на территории после незаконного пересечения государственной границы из Ирана в Азербайджан.

В результате оперативно-розыскных мер были задержаны жители Баку Габибуллаева Гюнай Гудрат гызы (1986), Мирнагиев Миртаги Сулейман оглу (1993) и гражданин Ирана Гаджи Наджело Ниари Иса Аршад (1990), приехавшие на автомобиле "Hunday Elantra" (99 MV 667). Во время обыска автомобиля и вещей этих лиц у Габубиллаевой было обнаружено 6 435 долларов США, 16 400 манатов, метамфетамин, героин и марихуана.

В ходе оперативных мер, осуществленных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Госпогранслужбы был проведен обыск в бакинской квартире, где проживал гражданин Ирана Ниари. В квартире было обнаружено 100 грамм героина.

Был задержан еще один член этой организованной преступной группы, организатор сбыта наркотических средств – житель Агджабединского района Алиев Гуммет Юсиф оглу (1975). В его квартире были обнаружены и изъяты газовый баллончик со слезоточивым газом, таблетки метадона, психотропные таблетки «Лирика», 213 грамм героина и один грамм опиума.

По факту в Управлении следствия и дознания Госпогранслужбы возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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