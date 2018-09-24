ИВ Баку: Вчерашний ливень создал чрезвычайную ситуацию в столице

БАКУ /Trend/ - Вчерашний ливень в Баку привел к ряду последствий, несмотря на прогнозы и ожидания. Осадков выпало значительно выше нормы, дождевые воды затопили некоторые территории, улицы и проспекты города, объекты, расположенные в подвалах некоторых зданий. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти г. Баку, распространенном в понедельник в связи с последствиями ливня, прошедшего 23 сентября.

По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших в течение 40 минут осадков в Баку составило 21 мм, что означает 122 процента месячной нормы (норма 17,2 мм). В Наримановском районе этот показатель составил 191 процент. Это считается чрезвычайной ситуацией и своего рода стихийным бедствием.

Исполнительная власть Баку приняла оперативные меры по устранению последствий ливня. Сотрудники, техника и оборудование ОАО "Азерсу", МЧС, хозяйственных служб столицы и ее районов были мобилизованы для принятия мер по устранению последствий ливня. В результате работы коммунальных и других служб по окончании ливня вода с центральных территорий была откачана, улицы и проспекты очищены от принесенных дождевыми водами земли и мусора. Серьезных проблем с электроснабжением, газоснабжением и водоснабжением жителей столицы не возникло.

Большое скопление дождевых вод в центре, помимо природных причин, имело еще и техническую причину. В частности, это увеличение за последнее время числа новостроек на центральных территориях, а также то, что имеющиеся коллекторы независимой структуры ОАО "Азерсу" в чрезвычайной ситуации не в состоянии в полной мере справиться с большими объемами воды. В тот день дополнительную проблему создало позднее открытие эвакуационных линий, предусмотренных для транспортировки дождевых вод в коллекторе "Сахиль" вдоль проспекта Нефтяников. Позднее проблема была устранена, и уровень воды резко сократился. В связи с этим, во избежание подобных случаев, ОАО "Азерсу" следует произвести новые расчеты касательно мощности коллекторов, и принять дополнительные меры.

Отметим, что сильные ливни - нередкое явление во всех странах мира. В прошлые годы в ведущих европейских странах наблюдались сильные сели и наводнения. Несмотря на это, коммунальные и другие службы всегда должны быть готовы к подобным случаям.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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