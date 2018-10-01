Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку

1 октября 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку по факту столкновения поезда с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Об этом в понедельник сообщил Trend глава пресс-службы Республиканского управления государственной дорожной полиции Руфат Гулиев.

Отметим, что сегодня примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского район Баку. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

В результате столкновения скончался малолетний мальчик, 34 человека госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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