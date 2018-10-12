Приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в Баку

12 октября 2018 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, сотрудники АО проводят исследование на месте происшествия.

«Наши сотрудники находятся в оползневой зоне. В некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, это будет сделано и в случае угрозы в других зонах», - сказал Мустафаев.

Отметим, что сегодня днем на склоне у дороги, ведущей на «20-й участок» поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жители частных домов в бакинском поселке Бадамдар предупреждены в связи с оползнем
Происшествия 15:04
На Баилово в Баку активизировался оползневый процесс, движение в зоне оползня ограничено
Происшествия 12:48
Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек
Другие страны 11 октября 19:23
В Азербайджане на многих дорогах произошли оползни и обвалы
Общество 2 октября 18:58
Число жертв оползня на Филиппинах приблизилось к 30
Другие страны 22 сентября 04:58
В Азербайджане на ряде дорог вновь произошли оползни и обвалы
Общество 8 сентября 10:23
Лента новостей
JETRO помогает узбекско-японскому сотрудничеству в сегменте товаров народного потребления (Эксклюзив)
Бизнес 16:34
Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений - депутат
Политика 16:31
Узбеки Таджикистана выдвинут Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира
Узбекистан 16:28
Международный банк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для работников АЖД
Бизнес 16:25
Азербайджан увеличит экспорт плодоовощной продукции в страны Прибалтики (Эксклюзив)
Бизнес 16:15
«Золотая Корона» - престижная система денежных переводов в мире уже в Unibank Mobile
Бизнес 16:11
9-летний азербайджанец очаровал легендарную Мушарраф Акай (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07
В Баку арестован вор, обокравший около 100 квартир
Происшествия 16:02
Узбекистану необходимы дальнейшие реформы для привлечения японских компаний (Эксклюзив)
Бизнес 15:55