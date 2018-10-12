Приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, сотрудники АО проводят исследование на месте происшествия.

«Наши сотрудники находятся в оползневой зоне. В некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, это будет сделано и в случае угрозы в других зонах», - сказал Мустафаев.

Отметим, что сегодня днем на склоне у дороги, ведущей на «20-й участок» поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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