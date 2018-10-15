Обвалилась часть забора одного из жилых домов в зоне оползня в Баку

15 октября 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обрушилась часть забора одного домов в верхней части оползневой зоны на Бадамдаре в Баку.

Об этом в понедельник сказала Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в оползневой зоне сохраняется напряженность. На оползневом участке наблюдается движение к склону мелких частей горных пород

"На верхней части территории зафиксирован обвал части шириной два метра и высотой метр забора одного из жилых домов", - сказала Ибрагимова.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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