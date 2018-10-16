На стенах домов в оползневой зоне в Баку появились новые трещины

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15:00 вторника в оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар наблюдается движение оторвавшихся кусков породы в сторону дороги, говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На стенах домов в верхней части территории появились новые трещины.

Ситуация на территории продолжает оставаться напряженной, мониторинги продолжаются.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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