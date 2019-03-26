Во время пожара в Т/Ц в Баку ухудшилось самочувствие двух владельцев магазинов - минздрав

БАКУ /Trend/ - Во время пожара в торговом центре «Диглас» в Баку ухудшилось самочувствие двух владельцев магазинов, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

Отправленные на место происшествия бригады скорой помощи оказали помощь еще четырем лицам: «Двое из них сотрудники МЧС, у одного из которых резаная рана правой руки, и он был доставлен в третью городскую Клиническую больницу. Два других – это владельцы магазинов, и возникшие у них проблемы с самочувствием связаны с потерей сгоревших в магазине товаров. Бригада скорой помощи оказала им помощь на месте».

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и пламя распространилось до четвертого этажа здания.

На место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты.

Пожар продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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