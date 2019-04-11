Стали известны имена пострадавших во вчерашнем пожаре в Низаминском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших во вчерашнем пожаре, произошедшем в здании, где живут вынужденные переселенцы, в Низаминском районе Баку, сообщает в четверг Trend.

Это Местанов Кязым Севиндиль оглу (1960), выбросившийся со второго этажа здания, который с ушибом грудной клетки был доставлен в третью городскую клиническую больницу, Гасымова Шахане Балагардаш гызы (1989), которой ампутировали ногу. Отравившимся от дыма Гусейнову Исмаилу Совет оглу (1981), Гасанову Эльмидару Ханоглан оглу (1979) и Мехтиеву Баба Захид оглу (1985) медпомощь была оказана на месте.

По факту пожара в МЧС проводится расследование.

Ранее в МЧС сообщили, что 10 апреля на третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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