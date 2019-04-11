Стали известны имена пострадавших во вчерашнем пожаре в Низаминском районе Баку

11 апреля 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших во вчерашнем пожаре, произошедшем в здании, где живут вынужденные переселенцы, в Низаминском районе Баку, сообщает в четверг Trend.

Это Местанов Кязым Севиндиль оглу (1960), выбросившийся со второго этажа здания, который с ушибом грудной клетки был доставлен в третью городскую клиническую больницу, Гасымова Шахане Балагардаш гызы (1989), которой ампутировали ногу. Отравившимся от дыма Гусейнову Исмаилу Совет оглу (1981), Гасанову Эльмидару Ханоглан оглу (1979) и Мехтиеву Баба Захид оглу (1985) медпомощь была оказана на месте.

По факту пожара в МЧС проводится расследование.

Ранее в МЧС сообщили, что 10 апреля на третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Государство оплатит аренду жилья пострадавшим при пожаре в общежитии в Баку - госкомитет (ФОТО)
Общество 09:54
В Баку идет масштабная реконструкция улиц и дорог (ФОТО)
Общество 09:44
В связи с пожаром в общежитии в Баку медпомощь оказана 8 пострадавшим
Происшествия 10 апреля 22:59
Пострадавших при пожаре в общежитии в Баку обеспечат временным жильем - вице-премьер
Политика 10 апреля 15:47
МЧС о сегодняшнем пожаре в общежитии в Баку
Происшествия 10 апреля 14:51
Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет
Происшествия 10 апреля 14:06
Лента новостей
В Измире задержаны боевики РПК
Турция 10:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 апреля
Финансы 10:18
5G все ближе: новую технологию представили в Беларуси
Беларусь 10:09
В бакинском поселке обнаружен незаконно действующий цех по производству курятины (ФОТО)
Общество 10:07
В Индии начался первый этап парламентских выборов
В мире 10:02
США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля
В мире 09:58
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают
Финансы 09:57
Государство оплатит аренду жилья пострадавшим при пожаре в общежитии в Баку - госкомитет (ФОТО)
Общество 09:54
Ученые обнаружили на Филиппинах останки древних людей неизвестного вида
В мире 09:51