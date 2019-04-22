Покусанный собакой мальчик переведен в палату – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Четырехлетний Мамишев Гусейн Гисмет оглу, которого покусала собака на территории поселка Сулутепе Бинагадинского района Баку, переведен из реанимации в палату, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе минздрава Азербайджана.

Было отмечено, что состояние мальчика оценивается как средне-стабильное, и угрозы его здоровью нет.

Ему была сделана вакцинация от бешенства, и лечение продолжается.

Напомним, что напавшая на мальчика собака искусала ему лицо.

Согласно информации, собака была бешеной и после нападения на мальчика умерла.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в клиническую больницу номер 1 в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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