В Баку задержан водитель, скрывшийся с места ДТП со смертельным исходом

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных действий сотрудников Хатаинского районного управления полиции и прокуратуры был задержан и привлечен к следствию водитель, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествии на территории района, и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное заявление Главного управления полиции города Баку и Бакинской городской прокуратуры, в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и нарушение правил эксплуатации транспортного средства, при причинении смерти по неосторожности) и статье 264 (покидание места дорожно транспортного происшествия) в отношении Бабаева Агиля Залыш оглу, 1972 года рождения.

По информации правоохранителей, Бабаев, находясь за рулем своего автомобиля Audi A8 с государственным регистрационным номером 10-SR-111, сбил 23 апреля на проезжей части Неапольской улицы в Хатаинском района пешехода Агаева Шамо Фирудин оглу, который скончался на месте от полученных травм.

В результате безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий Бабаев был задержан в качестве подозреваемого и допрошен в присутствии адвоката.

Следствие по факту продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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