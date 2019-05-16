Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду запчастей для автомобилей

16 мая 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, на таможенном посту "Красный мост", был остановлен и досмотрен автомобиль марки "Mercedes Benz, управляемый гражданином Турции.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственный таможенной комитет, во время предварительного устного опроса подозреваемый отрицал наличие у него спрятанных предметов, подлежащих обязательной декларации.

Однако позже, в ходе таможенного досмотра, в его автомобиле были обнаружены спрятанные в полостях багажного отделения более 300 различных запчастей для автомобилей и электронных приборов. По факту ведется расследование

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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