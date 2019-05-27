Сильный ветер повалил деревья в Баку

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер вчера повалил несколько деревьев в разных местах Баку, сообщил в понедельник Trend начальник отдела по защите растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.
По его словам, ветер повалил деревья в Насиминском, Бинагадинском, Сураханском, Ясамальском и Сабунчинском районах столицы.
Мамедов отметил, что все деревья были здоровыми.
(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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