В тяжелом ДТП в Баку погибли иностранцы

18 июня 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 22-м километре автомагистрали Баку-Газах в Гарадагском районе произошло ДТП, повлекшее гибель трех человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

Автомобиль марки "Toyota Prado", управляемый жителем Баку Г. Мирзоевым, врезался в микроавтобус марки "Ford", за рулем которого был житель столицы Мехман Агаев. В результате этого микроавтобус наехал на дорожный разделитель и перевернулся. На месте скончались три гражданина Индии.

Три гражданина Бангладеш и пассажир "Toyota Prado" - житель Баку Г. Ибрагимов были госпитализированы.

Расследование проводит Главное управление по дознанию и следствию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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