Госпогранслужба Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотиков (ФОТО)

26 июля 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотических веществ и 45 таблеток психотропных препаратов, сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на Службу.

На территории погранзаставы в Физулинском районе была пресечена попытка контрабанды наркотических веществ с территории Ирана в Азербайджан. Убегая обратно, нарушители бросили пакет, в котором был обнаружен героин, опиум и марихуана, общим весом 13 кг 670 г, а также - 45 таблеток психотропного препарата.

Кроме того, береговая охрана ГПС обнаружила передвижение двух неизвестных лиц в зоне береговой линии. Завидев пограничников, они попытались скрыться, однако были задержаны. При них был обнаружен пакет с героином и опиумом общим весом 5 кг 200 г. Были установлены личности задержанных. Ими оказались жители Лянкяранского района Гусейнов Арзуман Адиль оглу (1965) и Аскеров Мурсал Наиль оглу (1973).

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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