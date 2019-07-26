Вблизи Лянкяранского порта потерпело крушение иранское судно

26 июля 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вблизи Лянкяранского порта потерпело крушение иранское судно.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном морском агентстве, в 14:10 в Национальный центр Государственного морского агентства поступил аварийный сигнал бедствия о крушении вблизи Лянкяранского порта иранского сухогруза "Шабахенг".

Штабом агентства на место происшествия привлечены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы.

Спасательная операция продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев)

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