БАКУ /Trend/ - Вблизи Лянкяранского порта потерпело крушение иранское судно.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном морском агентстве, в 14:10 в Национальный центр Государственного морского агентства поступил аварийный сигнал бедствия о крушении вблизи Лянкяранского порта иранского сухогруза "Шабахенг".

Штабом агентства на место происшествия привлечены два вертолета МЧС и сторожевое судно Государственной пограничной службы.

Спасательная операция продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев)

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