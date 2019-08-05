В ТЦ "Садарак" сгорела площадь в 900 кв. м - МЧС

5 августа 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана распространило информацию о пожаре в ТЦ "Садарак" в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, на складе различного назначения общей площадью 1600 квадратных метров сгорели горючие конструкции и товары на площади 900 квадратных метров.

Остальная часть склада и смежные помещения были защищены от огня. Пожар был потушен расчетами пожарной охраны.

В связи с происшествием соответствующие структуры ведут расследование.

(Текст: Турал Гараджаев)

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