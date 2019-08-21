К тушению пожара в Гирканском национальном парке привлечен самолет-амфибия

21 августа 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К тушению пожара в горной зоне на территории Гирканского национального парка привлечен самолет-амфибия "Бе-200ЧС" авиационного отряда МЧС.

Как сообщили Trend в среду в МЧС, на территории со вчерашнего дня также работают два вертолета авиационного отряда

Напомним, что 20 августа на горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в горной зоне на территории Гирканского национального парка близ села Тангиван Лянкяранского района.

Для предупреждения распространения огня на большую территорию и оперативного тушения пожара на место происшествия были привлечены соответствующие силы авиационного отряда МЧС, Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны, соответствующие силы Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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