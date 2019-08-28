Агентство пищевой безопасности расследует факт массового отравления в Исмаиллы

28 августа 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа из специалистов Агентства пищевой безопасности отправилась в Исмаиллы для расследования инцидента в связи с пищевым отравлением 33 человек во время свадебного торжества, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Информация о результатах расследования будет предоставлена позднее, говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с пищевым отравлением на свадьбе в Центральную районную больницу Исмаиллинского района обратились 33 человека. Большинство из них уже выписано. В настоящее время в больнице продолжается лечение четырех человек, двое из которых дети. В ближайшее время они тоже будут выписаны, сообщили ранее в больнице.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Шеки
Происшествия 13:18
Из медучреждения выписано большинство отравившихся пищей на свадьбе в Исмаиллы
Происшествия 10:02
В Азербайджане усиливаются механизмы общественного контроля пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 27 августа 15:15
В Исмаиллы горит лес
Происшествия 26 августа 11:42
В Баку за антисанитарию ограничена деятельность еще одного предприятия (ФОТО)
Экономика 20 августа 12:35
В Гяндже пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
Общество 19 августа 18:43
Лента новостей
Завтра утром в Баку местами ожидается кратковременный дождь
Общество 13:26
Активы Pasha Kapital выросли почти вдвое
Финансы 13:26
Инновации и новые технологии важны для развития всех отраслей экономики - министр
ИКТ 13:20
Билеты на концерт Ягуба Зуруфчу поступили в продажу
Культура 13:19
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Шеки
Происшествия 13:18
Как выступила AISEL во второй день "Новой волны 2019". Есть ли шанс? (ВИДЕО)
Культура 13:17
Эльхан Алескеров: Армянская пропаганда пытается неумело прикрыть провалы Пашиняна
Точка зрения 13:17
Сингапурская компания планирует внедрить плазменные технологии в Узбекистан
Энергетика 13:08
Минналогов Азербайджана упрощает процесс подачи деклараций
Бизнес 13:03