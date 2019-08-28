Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Шеки

БАКУ /Trend/ - 57 человек из порядка 400 гостей, присутствовавших на свадьбе, проведенной 25 августа в Доме торжеств «Фируза» в городе Шеки, поступили в лечебное учреждение с симптомами пищевого отравления, передает в среду Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб Агентства пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры.

При участии сотрудников районного отдела полиции и прокуратуры, а также Шекинского регионального филиала Агентства было осмотрено место происшествия, взяты пробы блюд, проведены другие следственные действия.

По факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по ст. 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие плохого качества продукции, причинившей незначительный или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК Азербайджана, назначена соответствующая экспертиза.

Предварительное расследование установило, что самочувствие гостей ухудшилось после потребления еды и напитков. В районной центральной больнице им была оказана первая медицинская помощь, без помещения в стационар.

Специалисты Агентства продолжают следственные действия с целью установления и привлечения к ответственности виновных.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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