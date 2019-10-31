Состояние Огтая Гюльалыева стабильно тяжелое - минздрав

БАКУ/Trend/ - Состояние Огтая Гюльалыева, на которого был совершен автонаезд в Баку, после перенесенной им операции, стабильно тяжелое, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

Он продолжает лечение в отделении реанимации клиники «City Hospital».

Напомним, что правозащитник Огтай Гюльалыев, который был сбит автомобилем вечером 29 октября, был доставлен водителем того же автомобиля в Клинический медицинский центр, сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения.

Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга». Больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. «По настойчивой просьбе близких родственников он был переведен в частное медицинское учреждение «City Hospital». Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем минздрава», - сообщили в клиническом центре.

Вчера он перенес операцию в "City Hospital"

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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