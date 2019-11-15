Пожар в двухэтажном доме в Баку, спасен малолетний ребенок

БАКУ /Trend/ - В Хазарском районе Баку произошел пожар, в результате которого сгорели воспламеняющиеся конструкции подсобки площадью 20 кв.м., а также воспламеняющиеся конструкции и предметы на участке площадью 5 кв.м. в одной из прилегающих комнат на первом этаже двухэтажного дома площадью 240 кв.м, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что во время пожара пожарные спасли и эвакуировали в безопасное место малолетнего ребенка.

Пожарным удалось уберечь от огня остальную часть дома. Пожар был потушен.

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