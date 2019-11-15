Пожар в двухэтажном доме в Баку, спасен малолетний ребенок

15 ноября 2019 03:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хазарском районе Баку произошел пожар, в результате которого сгорели воспламеняющиеся конструкции подсобки площадью 20 кв.м., а также воспламеняющиеся конструкции и предметы на участке площадью 5 кв.м. в одной из прилегающих комнат на первом этаже двухэтажного дома площадью 240 кв.м, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что во время пожара пожарные спасли и эвакуировали в безопасное место малолетнего ребенка.

Пожарным удалось уберечь от огня остальную часть дома. Пожар был потушен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет Неделя узбекского кино
Культура 14 ноября 17:16
Авиакомпания Smartavia запустила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку
Туризм 14 ноября 12:50
Азербайджанское предприятие определилось с направлением экспорта текстиля за рубеж
Бизнес 13 ноября 18:10
Глава Управления мусульман Кавказа: Межрелигиозный совет СНГ улучшает отношения стран
Общество 13 ноября 16:26
В Сиднее объявили катастрофически высокий уровень пожарной опасности
Другие страны 12 ноября 07:11
Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов - список
Культура 10 ноября 20:36
Лента новостей
В швейцарском кантоне Тургау отведен земельный участок для дерева, посвященного Азербайджану (ФОТО)
Общество 02:58
Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
В мире 02:55
Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Европа 02:21
Сборные Турции и Франции по футболу отобрались на чемпионат Европы 2020 года
Спорт 01:56
ООН отмечает продолжение столкновений на границе Турции и Сирии
Турция 01:55
Эрдоган: Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией
Турция 01:39
Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
Россия 01:20
В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека
США 00:59
В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом
Другие страны 00:41