В Гаджигабуле произошло землетрясение

Происшествия 2 марта 2020 19:21 (UTC+04:00)
В Гаджигабуле произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Второго марта в 34 километрах к северо-западу от Али-Байрамлинской сейсмологической станции в Гаджигабуле произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, подземные толчки зафиксированы в 17:33 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине три километра, толчки физичесеи не ощущались.

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