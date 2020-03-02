В Гаджигабуле произошло землетрясение
Происшествия 2 марта 2020 19:21 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Второго марта в 34 километрах к северо-западу от Али-Байрамлинской сейсмологической станции в Гаджигабуле произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, подземные толчки зафиксированы в 17:33 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине три километра, толчки физичесеи не ощущались.
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